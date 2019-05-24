После ливня в Киеве улицы в Святошинском районе оказались затопленными — видео
Сегодня, 15:30
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В пятницу, 24 мая, в результате обрушившегося на Киев ливня целый ряд улиц в Святошинском
районе оказались затопленными.
Об этом свидетельствуют
видео, опубликованные в соцсетях местными жителями.
На них видно, что в результате ливня, который длился около часа, многие улицы оказались под водой, в связи с чем неудобства возникли как у водителей, так и у пешеходов.
При этом, по прогнозам синоптиков, дождь с грозами ожидается в Киеве и 25 мая.