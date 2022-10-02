В Луганской области ситуация на фронте для оккупантов напряженная — глава ОВА

2 октября, 11:28
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Освобождение Лимана поможет деоккупации Луганской области, заявил Гайдай (Фото:Генштаб)

Освобождение Лимана поможет деоккупации Луганской области, заявил Гайдай (Фото:Генштаб)

Освобождение Лимана может запустить процесс деоккупации Луганской области. Сейчас ситуация для оккупантов на фронте в этом регионе напряженная.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Видео он опубликовал в своем Facebook.

Он назвал освобождение Лимана одной из самых больших побед ВСУ наравне с контрнаступлением в Харьковской области.

Видео дня

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/489617326382659/

«Для оккупантов ситуация напряженная. Они… курят там, где надо, постоянно у них что-то взрывается… Взрывы были и вчера. Людей вывозят. Местным оккупанты говорят, что они здесь ненадолго. Свернули все проекты, даже маленькие ремонты — все полностью свернули. Вывозят и документацию и вещи. Я думаю, что Луганская область с удовольствием попрощается с этой нечистью», — сказал Гайдай.

Официально об освобождении Лимана сообщили 1 октября. Министерство обороны России заявило об отступлении своих войск из Лимана, назвав его «отводом на более выгодные рубежи».

https://www.youtube.com/watch?v=Ivvd4Qn1AqA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины Лиман

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