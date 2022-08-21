«„Праздничные“ мероприятия для россиян». Чего ждать в День Независимости Украины во время полномасштабной войны — эксперт 21 августа, 13:58 Эксклюзив НВ Выставка техники РФ, уничтоженная за время полномасштабной войны против Украины. Киев (Фото:Oleksandr Zinchenko / Facebook)

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ рассказал, что в российских пабликах требуют нанести удары по «центрам принятия решений», поэтому, предполагает он, 24 августа существует вероятность ракетных обстрелов Россией мирных украинских городов.

«В связи с ликвидацией дочери известного идеолога Александра Дугина, сейчас все чаще стали звучать от россиян требования наносить удары по центрам принятия решений. Свежая история, которая произошла вчера вечером: вместо Дугина была ликвидирована его дочь. <...> Поскольку приближается 24 августа — символическая дата, а также полгода с начала так называемой „специальной военной операции“, то думаю, что стоит ожидать каких-либо вещей от российской армии относительно того, что они будут обстреливать мирные города Украины», — отметил Попович.

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Поэтому эксперт советует не пренебрегать сигналами воздушной тревоги в День Независимости. Впрочем, предполагает Попович, что Украина тоже может готовить «сюрприз»:

«Пока похоже на то, что и мы можем подготовить какой-то сюрприз для россиян. Весь этот „хлопок“ в Крыму… <...> Можно пригласить и россиян на празднование украинского Дня Независимости, предложив им определенные „праздничные“ мероприятия».

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