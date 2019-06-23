После Марша равенства в Киеве избили активиста
Вчера, 18:00
2705
В Киеве после завершения Марша равенства избили мариупольского активиста и волонтера Сергея Моржова.
Об этом на странице в Facebook сообщила активистка Платформы ТЮ Диана Берг.
«После прайда ребята поехали на Черниговскую и направлялись к друзьям, у которых они остановились. Четыре человека подбежали, сначала запрыскали газом, а когда Сергей упал, били ногами вчетвером с непристойными криками, напоследок разорвав на нем футболку», — говорится в посте.
Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает.