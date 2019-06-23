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После Марша равенства в Киеве избили активиста

Вчера, 18:00
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После Марша равенства в Киеве избили активиста - фото

Диана Берг / Facebook

Мариупольский активист Сергей Моржов

В Киеве после завершения Марша равенства избили мариупольского активиста и волонтера Сергея Моржова.

Об этом на странице в Facebook сообщила активистка Платформы ТЮ Диана Берг.

«После прайда ребята поехали на Черниговскую и направлялись к друзьям, у которых они остановились. Четыре человека подбежали, сначала запрыскали газом, а когда Сергей упал, били ногами вчетвером с непристойными криками, напоследок разорвав на нем футболку», — говорится в посте.

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Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает.

Теги:   ЛГБТ Марш равенства

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