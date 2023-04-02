Инициировали после избиения военного в церкви. Горсовет Хмельницкого анонсировал решение о земельных участках для УПЦ МП

2 апреля, 18:33
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Священники УПЦ МП избили военного (Фото:скрин видео/NV/Telegram)

Священники УПЦ МП избили военного (Фото:скрин видео/NV/Telegram)

После избиения военного священниками МП городской голова Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что горсовет на ближайшем заседании прекратит пользование УПЦ МП всеми земельными участками на территории общины. Такие же решения инициируют для областного и районного советов.

Об этом он написал в Telegram.

Симчишин заявил, что все, кто избивал военнослужащего, должны быть привлечены к уголовной ответственности, а патрульные, составившие протокол, — уволены.

Видео дня

«Тот антиукраинский шабаш, который проходит в последние дни в столице, и избиение военного в Хмельницком должны стать железобетонным аргументом для Верховной Рады, чтобы проголосовать законопроект о запрете: раз и навсегда запретить это ФСБэшное гнездо», — подчеркнул он.

Мэр также заявил, что после последних событий те священники, «у которых есть хоть частица украинского, обязаны немедленно выйти из ФСБэшной структуры».

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Также по поводу инцидента высказался первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

«Любые конфликты будем разрешать законным способом, чтобы не уподобляться московитам», — сказал он.

Тюрин призвал граждан снизить градус напряжения и дать возможность соответствующим службам решить все правовым способом.

По его словам, областная администрация будет держать ситуацию на контроле.

В воскресенье, 2 апреля, депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлык заявил об избиении военного в храме Украинской православной церкви московского патриархата в Хмельницком.

Он опубликовал видео, как священнослужитель толкает и бьет ногой мужчину в военной форме, после чего к нему присоединяются другие и прижимают военного к стене. Священник просит вызвать полицию. Тем временем военный восклицает: «Сколько людей должно умереть, чтобы вы, московский патриархат…»

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Священнослужитель вместе с другими мужчинами вывел военного с заломанными за спиной руками из здания. Однако на выходе между ними снова произошла стычка. Мужчину в форме прижали к полу, после чего он сказал, что ему нечем дышать. Из здания военный вышел с поврежденным носом.

На видео фигурирует военнослужащий Артур Ананьев, с начала полномасштабного вторжения России он добровольцем ушел на фронт в составе 19-го стрелкового батальона, где получил контузию и черепно-мозговую травму.

Представитель Управления патрульной полиции Хмельницкой области Виктория Тимощук рассказала изданию Vsim.ua, что в 10:20 в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ во время богослужения 26-летний мужчина начал конфликт со священником.

«Мужчина во время проведения молитвенной литургии сбросил со стола на пол книгу Евангелия, устроил словесный конфликт в отношении священника, читавшего молитвенную литургию. Свидетели этого происшествия вызвали сотрудников полиции. В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по ст. 173 КУоАП», — прокомментировали правоохранители.

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Кроме того, по факту избиения военнослужащего, зафиксированному на видео, следователи открыли уголовное производство в отношении священника по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Украинская православная церковь Московского патриархата отреагировала на инцидент и заявила, что «после призывов местного депутата мужчина, переодетый в военную форму, устроил провокацию прямо во время божественной литургии».

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Хмельницкий Земельные участки Избиение Военный УПЦ МП Священники

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