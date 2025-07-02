«Это было неотвратимо». Что происходит на покровском направлении после года наступления РФ и зашли ли оккупанты на Днепропетровщину — Мусиенко

2 июля, 13:48
Украинские военные в прифронтовом городе Покровск. Май 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Что происходит на границе Днепропетровской и Донецкой областей и чего удалось достичь РФ за год наступления на Покровск, в эфире Radio NV сообщил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.

Александр Мусиенко

Военнослужащий Сил ТрО

Активные боевые действия продолжаются. Мы же знаем, что на покровском направлении около года продолжается российское наступление. Соответственно, за год наступления враг имеет определенные тактические успехи, в частности в том, что они приблизились к админгранице с Днепропетровщиной.

