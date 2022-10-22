«Бои продолжаются». Сватово — путь к освобождению севера Луганской области — Грабский

22 октября, 17:22
Эксклюзив НВ
Поделиться:
Украинские военные (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Украинские военные (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире Радио НВ рассказал, какое направление исключительно важно для освобождения севера Луганской области.

«Противник проводит сейчас контратаки в районе Кременной, пытаясь отбросить наши подразделения. Бои там продолжаются, потому что и мы, и противник, осознаем исключительную важность этого направления для дальнейших действий. Если мы прорвемся в районе Сватового, выйдем на оперативное пространство, нам открывается дорога к освобождению всей северной Луганщины», – рассказал Грабский.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=LzcOyo7F9FE

20 октября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что войска РФ уничтожают освобожденные ВСУ села Луганской области, в районе Сватового и Кременной идут тяжелые бои.

В тот же день Генштаб ВСУ заявил, что на временно оккупированную территорию Луганской области прибыло пополнение для оккупационных войск РФ из числа мобилизованных.

А еще 16 октября Гайдай говорил, что российские захватчики пытаются сдержать продвижение ВСУ в Луганской области. Они минуют дороги в направлении Сватового и Кременной.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Донбасс Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сватово Война в Украине Радио НВ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X