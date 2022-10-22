«Бои продолжаются». Сватово — путь к освобождению севера Луганской области — Грабский 22 октября, 17:22 Эксклюзив НВ Украинские военные (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире Радио НВ рассказал, какое направление исключительно важно для освобождения севера Луганской области.

«Противник проводит сейчас контратаки в районе Кременной, пытаясь отбросить наши подразделения. Бои там продолжаются, потому что и мы, и противник, осознаем исключительную важность этого направления для дальнейших действий. Если мы прорвемся в районе Сватового, выйдем на оперативное пространство, нам открывается дорога к освобождению всей северной Луганщины», – рассказал Грабский.

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20 октября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что войска РФ уничтожают освобожденные ВСУ села Луганской области, в районе Сватового и Кременной идут тяжелые бои.

В тот же день Генштаб ВСУ заявил, что на временно оккупированную территорию Луганской области прибыло пополнение для оккупационных войск РФ из числа мобилизованных.

А еще 16 октября Гайдай говорил, что российские захватчики пытаются сдержать продвижение ВСУ в Луганской области. Они минуют дороги в направлении Сватового и Кременной.