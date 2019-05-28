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После бунта в одесской колонии ввели режим особых условий для заключенных

Вчера, 13:50
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После бунта в одесской колонии ввели режим особых условий для заключенных - фото

НПУ

Заключенные устроили бунт и взяли в заложники сотрудников колонии

После бунта в исправительной колонии № 51 в Одессе был введен режим особых условиях для заключенных.

Как сообщили в региональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста, в колонии усилена охрана и надзор за осужденными.

Кроме того, с 28 мая временно отменены свидания с осужденными, их посещение близкими родственниками или другими лицами, а также приостановлено посещения учреждения представителями СМИ.

Время, в течение которого осужденным не предоставлялись свидания из-за действия режима особых условий, засчитывается в срок. По истечении запрета заключенные смогут получить разрешение на посещения.

Срок действия режима особых условий не сообщается.

Напомним, 27 мая среди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт. По официальным данным, это произошло во время «планового обыска».

Во время переговоров полиции удалось освободить шестерых заложников.

Во время бунта в колонии произошел пожар. Огонь полностью уничтожил одно из помещений.

По факту бунта начато досудебное расследование по ст. 392 Уголовного кодекса Украины (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) и по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Теги:   Минюст Бунт Одесса

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