«Теперь бомжи». После побега из Лимана оккупанты живут возле теплотрассы в палатках — видео 6 октября, 12:00 Оккупанты вместе с семьями разбили палатки на теплотрассе возле Счастья (Фото:Кадр видео t.me/AFUStratCom/7639)

Российские оккупанты, которым удалось сбежать из Лимана Донецкой области при наступлении Вооруженных сил Украины, теперь живут возле теплотрассы в районе Счастья Луганской области.

Соответствующее видео обнародовало Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook.

Вместе с оккупантами под открытым небом живут и их семьи, в частности, дети.

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Они обустроили палатки из деревянных палок, обтянутых полиэтиленом. В палатках видны сброшенные на кучу вещи.

Еду захватчики готовят на кострах, греются от теплотрассы.



«Манкурты второй армии мира, бежавшие из Лимана, теперь бомжи и живут на трубах теплотрассы», — говорится в подписи к ролику.

2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что при отступлении россияне оставили в Лимане много мин и растяжек.

Позже Череватый сообщил, что часть оккупантов была уничтожена, часть — взята в плен, а часть смогла выйти из окружения колоннами или малыми группами.

