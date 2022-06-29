Атака оккупантов на Днепр: под завалами СТО нашли тела погибших 29 июня, 07:46 В Днепре под завалами здания автотранспортного предприятия нашли двух погибших гражданских (иллюстративное фото) (Фото:ГСЧС)

Утром в среду, 29 июня, под завалами здания автотранспортного предприятия в Днепре, по которому ударила российская ракета, спасатели обнаружили двух погибших гражданских.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«К утру пришли плохие новости. Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели обнаружили двоих погибших — мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди», — написал он.

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Также на месте удара российских оккупантов обнаружили обломки ракеты Калибр.

Накануне Россия выпустила по Днепру шесть ракет, четыре из которых удалось сбить. Остальные две повредили СТО и железную дорогу.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что в месте попадания ракеты не было военных, оружия или военной техники.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в Telegram, что в результате прилета ракеты в здание СТО на прилегающей территории повреждено почти три с половиной десятка автомобилей. Также повреждены три бокса, несколько одноэтажных построек и ангар.

По его данным, вторая ракета попала по территории промышленного предприятия, там есть разрушение зданий.

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