На оккупированной части Луганской области после атаки БПЛА без света остались более 300 тысяч абонентов — росСМИ
Оккупированная часть Луганской области частично осталась без света (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Stringer)
Более 300 тысяч абонентов остались без электроснабжения на оккупированной части Луганской области после атак беспилотников.
Об этом вечером в субботу, 7 ноября, сообщило российское издание Astra.
Оккупационные власти заявили, что отключения электроэнергии были зафиксированы в южной и центральной частях региона.
«В результате атаки БПЛА на энергетическую инфраструктуру республики обесточено более 300 тысяч абонентов в южной и центральной частях республики», — говорится в сообщении.
24 октября сообщалось, что в оккупированном Крыму возникли масштабные перебои с электроснабжением после атаки беспилотников.
По словам так называемого «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева, город остался без света из-за атаки на энергетическую инфраструктуру за его пределами.
Сообщалось об отключении электроэнергии в оккупированных Севастополе, Симферополе и его окрестностях, Ялте, Феодосии, Джанкое, Алуште, Армянске, Евпатории, Инкермане, Саках, Бахчисарае, Керчи, Судаке и других населенных пунктах оккупированного полуострова.