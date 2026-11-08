На оккупированной части Луганской области после атаки БПЛА без света остались более 300 тысяч абонентов — росСМИ

8 ноября, 01:55
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Оккупированная часть Луганской области частично осталась без света (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Stringer)

Оккупированная часть Луганской области частично осталась без света (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Stringer)

Более 300 тысяч абонентов остались без электроснабжения на оккупированной части Луганской области после атак беспилотников.

Об этом вечером в субботу, 7 ноября, сообщило российское издание Astra.

Оккупационные власти заявили, что отключения электроэнергии были зафиксированы в южной и центральной частях региона.

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«В результате атаки БПЛА на энергетическую инфраструктуру республики обесточено более 300 тысяч абонентов в южной и центральной частях республики», — говорится в сообщении.

24 октября сообщалось, что в оккупированном Крыму возникли масштабные перебои с электроснабжением после атаки беспилотников.

По словам так называемого «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева, город остался без света из-за атаки на энергетическую инфраструктуру за его пределами.

Сообщалось об отключении электроэнергии в оккупированных Севастополе, Симферополе и его окрестностях, Ялте, Феодосии, Джанкое, Алуште, Армянске, Евпатории, Инкермане, Саках, Бахчисарае, Керчи, Судаке и других населенных пунктах оккупированного полуострова.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Луганская область Электроснабжение Война России против Украины атака дронами

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