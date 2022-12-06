В Одессе обещают в течение нескольких дней вернуть свет и водоснабжение
Магазин продуктов в Одессе во время отключения света (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе до сих пор нет света, отопления и водоснабжения после российских атак 5 декабря.
Об этом сообщает Громадське.
«Если ситуация не улучшится, подвоз воды во все районы города будет производиться специализированными машинами», — заявил мэр.
Труханов сообщил, что все сотрудники ДТЭК, Инфоксводоканала и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.
В свою очередь, глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что электроснабжение должно появиться в течение нескольких дней.
«В целом, эту проблему мы решим в ближайшие несколько дней», — заявил Кудрицкий.
В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили более 60 из более 70 ракет, выпущенных оккупантами.
Известно о повреждении энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.