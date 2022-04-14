«Россия накапливает силы». В Минобороны сомневаются, что после 9 мая эскалация пойдет на спад

14 апреля, 12:17
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Российская армия накапливает силы для продолжения эскалации в Украине, отметили в Минобороны (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российская армия накапливает силы для продолжения эскалации в Украине, отметили в Минобороны (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

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В Министерстве обороны призвали не связывать возможность возвращения в Киев с датой 9 мая, поскольку Россия продолжает накапливать силы для агрессии против Украины.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Как заявила в эфире телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр, в Киев еще рано возвращаться, поскольку сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины. Кроме того, российское военное руководство не отказывается от цели захватить всю страну, в том числе и Киев.

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Маляр отметила, что сомневается в том, что после 9 мая возвращаться домой будет безопаснее.

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По ее словам, Россия продолжает накапливать военную силу для наступления на Украину и Киев остается ее целью.

Она добавила, что активная фаза войны продолжается и Россия продолжает наносить удары по Харьковской, Донецкой, Запорожской областям.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Минобороны Украины 9 мая Война России против Украины

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