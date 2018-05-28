Пошутил. Мужчину, который "заминировал" церковь в Киеве, могут лишить свободы на 6 лет

Мужчина признался, что сообщил о заминировании ради развлечения

В воскресенье, 27 мая, мужчина сообщил о взрывном устройстве в церкви Днепровского района Киева. Информация оказалась ложной и "минера" ​​задержали, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Минером" оказался 28-летний уроженец Сумской области, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Во время общения злоумышленник рассказал, что сообщил о заминировании ради развлечения", - говорится в сообщении.

Мужчина все время находился неподалеку от церкви и наблюдал за действиями правоохранителей.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболони "заминировали" торговый центр.