Дым в районе Кстово Нижегородской области РФ после атаки БпЛА 23 апреля 2026 года (Фото: Кадры из соцсетей)

Беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ ночью в четверг, 23 апреля, поразили нефтеперекачивающую станцию Горький в населенном пункте Мешиха Нижегородской области РФ, сообщили источники NV в Службе безопасности.

Предварительно, в результате удара были повреждены три резервуара с нефтью. Возник масштабный пожар площадью 20 тысяч квадратных метров.

В СБУ сообщили, что НПС Горький входит в структуру АО Транснефть — Верхняя Волга. Станция транспортирует нефть по магистральным трубопроводам, в частности, по направлению Сургут — Горький — Полоцк, и обеспечивает перекачку сырья на внутренние маршруты, в том числе на НПЗ Лукойл в городе Кстово.



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По данным источников в Службе безопасности, поражение такой станции создает серьезные перебои в логистике поставок нефти внутри РФ из-за нарушения работы магистральных трубопроводов и НПЗ. Это влияет на доходы страны-агрессора России.

Ночью 23 апреля в российском Кстово раздавались взрывы, сообщалось об атаке БпЛА. Мониторы писали об ударе по станции Горький и масштабном пожаре.

Также в Сети писали об атаке дронами на Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области.