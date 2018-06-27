Поселок Зализное обстреляли из минометов, ранены два жителя

В среду, 27 июня, в результате минометного обстрела поселка Зализное вблизи Торецка в Донецкой области двое местных жителей получили ранения.
В местной полиции сообщили, что мужчина 1951 года получил ранение руки, а женщине 1958 года осколком травмировало спину. Их госпитализировали в больницу.
По данным полицейских, в момент обстрела пострадавшие находились во дворе дома по улице Каспийской. В соседнем доме обстрелом поврежден забор.
Напомним, что 28 мая в поселке Зализное в результате обстрела боевиков погибла 15-летняя девочка.
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