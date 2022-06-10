Битва за Нью-Йорк. Фоторепортаж Reuters с позиций ВСУ возле самого известного поселка в Бахмутском районе Донецкой области 10 июня, 15:33 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинский военный ведет огонь из пулемета на позиции в районе поселка Нью-Йорк (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Еще год назад поселок Нью-Йорк в Бахмутском районе Донецкой области обсуждали в мировой прессе разве что из-за громкого нового имени — после того, как бывшему Новогородскому вернули историческое название, которое поселок носил до 50-х годов ХХ ст.

Теперь поселок, где до вторжения жили около 10 тыс. жителей, оказался в районе интенсивных боев на Донбассе. Российские силы пытаются захватить всю Донецкую область и окружить часть сил ВСУ, перерезав линии коммуникации украинских военных в районе Бахмута.

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«На Бахмутском направлении оккупанты активно используют оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Подразделения противника пытались вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Нирково и Николаевка. Украинские воины нанесли огневое поражение. Оккупанты с потерями отошли», — говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 10 июня.

Поселок Нью-Йорк находится южнее, в другой части Бахмутского района — возле контролируемой боевиками «ДНР» Горловки и рядом с находящимся под контролем украинских сил Торецком. Однако бои продолжаются и здесь: в частности, 8 июня Генштаб сообщал об артиллерийских обстрелах ряда населенных пунктов, среди которых был и Нью-Йорк. Пока в этом районе оккупантам удалось лишь минимально продвинуться за линию разграничения, которую украинские силы контролировали до 24 февраля 2022 года.

На карте боевых действий от Института изучения войны Нью-Йорк отмечен старым названием – как поселок Новгородское. Черная граница – линия разграничения до 24 февраля 2022 года / Инфографика: ISW

Фотокорреспондент агентства Reuters Глеб Гаранич побывал на позициях, которые ВСУ удерживают в районе поселка Нью-Йорк. НВ публикует его фотографии, обнародованные вечером 9 июня.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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