Бойцы 128-й бригады освободили село Червоное в Херсонской области — фото 12 октября, 14:31 Село Червоное в Херсонской области освободили бойцы 128-й бригады (Фото:t.me/zakarpatskaODA)

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили село Червоное в Херсонской области. Оно расположено примерно в 138 километрах на северо-восток от Херсона.



Об этом в Telegram сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

«Поселок Червоное в Херсонской области с боями освобожден штурмовиками 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Спасибо родному Закарпатскому легиону за службу, героическую борьбу против оккупантов и мирное небо», — написал он в среду, 12 октября.

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Глава ОВА также опубликовал фото из освобожденного села.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщили, что Вооруженные силы Украины закрепили успех в освобождении населенных пунктов Нововасильевка, Новогригорьевка, Новая Каменка, Трифоновка и Червоное в Бериславском районе Херсонской области.