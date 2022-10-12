Бойцы 128-й бригады освободили село Червоное в Херсонской области — фото

12 октября, 14:31
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Село Червоное в Херсонской области освободили бойцы 128-й бригады (Фото:t.me/zakarpatskaODA)

Село Червоное в Херсонской области освободили бойцы 128-й бригады (Фото:t.me/zakarpatskaODA)

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили село Червоное в Херсонской области. Оно расположено примерно в 138 километрах на северо-восток от Херсона.

Об этом в Telegram сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

«Поселок Червоное в Херсонской области с боями освобожден штурмовиками 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Спасибо родному Закарпатскому легиону за службу, героическую борьбу против оккупантов и мирное небо», — написал он в среду, 12 октября.

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Глава ОВА также опубликовал фото из освобожденного села.

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https://www.youtube.com/embed/m0OjiKLp-CU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Юг Украины 128-я бригада Война России против Украины

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