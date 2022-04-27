Война России против Украины — главные события 27 апреля

«Захватчики носятся с сакральным событием — организацией 9 мая со своими колорадскими лентами и заставляют повесить портрет Путина на станции, чтобы все ходили и харкали на этот портрет, я думаю», — сказал Котин.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. Она была захвачена российскими военными после танковых обстрелов в ночь на 4 марта 2022 года и до сих пор находится под контролем захватчиков.

Непосредственно на площадке ЗАЭС оккупанты разместили тяжелую технику и боеприпасы, фактически превратив станцию в военную базу и терроризируя персонал станции и населения города-спутника.