Персонал находится под давлением. Российские оккупанты заставляют повесить на ЗАЭС портрет Путина — руководитель

27 апреля, 14:15
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Персонал ЗАЭС находится под давлением оккупантов (Фото:Запорожская атомная электростанция/Facebook)

Персонал ЗАЭС находится под давлением оккупантов (Фото:Запорожская атомная электростанция/Facebook)

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Руководитель ГП НАЭК Энергоатом Петр Котин заявил, что оккупанты заставляют повесить портрет российского диктатора Владимира Путина на ЗАЭС.

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«Захватчики носятся с сакральным событием — организацией 9 мая со своими колорадскими лентами и заставляют повесить портрет Путина на станции, чтобы все ходили и харкали на этот портрет, я думаю», — сказал Котин.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=msE6F9bM9bc

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. Она была захвачена российскими военными после танковых обстрелов в ночь на 4 марта 2022 года и до сих пор находится под контролем захватчиков.

Непосредственно на площадке ЗАЭС оккупанты разместили тяжелую технику и боеприпасы, фактически превратив станцию в военную базу и терроризируя персонал станции и населения города-спутника.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Атомная энергетика Война России против Украины

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