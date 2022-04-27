Персонал находится под давлением. Российские оккупанты заставляют повесить на ЗАЭС портрет Путина — руководитель
Персонал ЗАЭС находится под давлением оккупантов (Фото:Запорожская атомная электростанция/Facebook)
Руководитель ГП НАЭК Энергоатом Петр Котин заявил, что оккупанты заставляют повесить портрет российского диктатора Владимира Путина на ЗАЭС.
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«Захватчики носятся с сакральным событием — организацией 9 мая со своими колорадскими лентами и заставляют повесить портрет Путина на станции, чтобы все ходили и харкали на этот портрет, я думаю», — сказал Котин.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. Она была захвачена российскими военными после танковых обстрелов в ночь на 4 марта 2022 года и до сих пор находится под контролем захватчиков.
Непосредственно на площадке ЗАЭС оккупанты разместили тяжелую технику и боеприпасы, фактически превратив станцию в военную базу и терроризируя персонал станции и населения города-спутника.
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