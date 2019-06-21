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Портнов об отмене приказа о его назначении в должности профессора КНУ: Спокойно принимаю это решение

Сегодня, 01:58
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Портнов об отмене приказа о его назначении в должности профессора КНУ: Спокойно принимаю это решение - фото

Андрей Портнов/Telegram

Андрей Портнов

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов спокойно отреагировал на решение руководства Киевского университета им. Т. Шевченко о его увольнении с должности преподавателя.

«Администрация Национального университета им. Шевченко отменила приказ о моем назначении в университет. Спокойно принимаю это решение и продолжаю заниматься Порошенко», — написал Портнов в Telegram.

Фото: скриншот PORTNOV / Telegram

Как сообщалось, ректор КНУ им. Тараса Шевченко Леонид Губерский отменил приказ о принятии Портнова на кафедру конституционного права.

20 июня под КНУ имени Шевченко около 300 человек вышли на протест из-за принятия экс-заместителя главы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова на кафедру конституционного права.

Напомним, что ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко восстановил заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Сам Портнов заявил, что граждане должны «проводить досуг в любом удобном для них формате».

Теги:   КНУ им. Т. Шевченко Андрей Портнов

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