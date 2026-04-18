Россия ударила дронами по порту в Одесской области, повреждены склады и резервуары, сгорели автобусы — фото

18 апреля, 08:37
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Последствия российской атаки на порт в Одесском районе, 18 апреля 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Одесской области)

Последствия российской атаки на порт в Одесском районе, 18 апреля 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Одесской области)

Войска страны-агрессора России ночью в субботу, 18 апреля, атаковали дронами Одесскую область, пострадал один человек, сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Повреждены объекты портовой и промышленной инфраструктуры в Одесском районе — административные здания, склады с агропродукцией, автобусы и резервуары.

Олег Кипер / Telegram
Фото: Олег Кипер / Telegram

На местах обстрела возникли пожары, которые уже ликвидировали.

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Олег Кипер / Telegram
Фото: Олег Кипер / Telegram

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба уточнил, что в результате целенаправленного удара РФ по порту ранения получил водитель грузового автомобиля, ему оказали медицинскую помощь на месте. На территории портового оператора повреждены силосы с кукурузой, где возник пожар.

Управление ГСЧС в Одесской области
Фото: Управление ГСЧС в Одесской области
Управление ГСЧС в Одесской области
Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Ночью Воздушные силы ВСУ сообщали о движении групп ударных БпЛА на Черноморское и Пивденное в Одесской области.

17 апреля также сообщалось об ударе РФ по Одесской области, на территории Дунайского биосферного заповедника вспыхнул пожар. В ОВА информировали о повреждении объектов портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Одесская область Война России против Украины Порт Черноморск Алексей Кулеба

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