СБУ поразила российский порт Тамань и авиазавод в Евпатории

Дым в районе порта Тамань в Краснодарском крае РФ, 30 июля 2026 года (Фото: Telegram-канал Exilenova+)

Служба безопасности совместно с Силами обороны Украины поразила инфраструктуру российского морского порта Тамань в Краснодарском крае и авиазавод во временно оккупированной Евпатории в Крыму, говорится в сообщении СБУ в пятницу, 31 июля.

В Тамани после удара, по данным СБУ, возник масштабный пожар.

В Евпатории были поражены два ангара для хранения авиационной техники и производственный цех Евпаторийского авиационного завода, говорится в сообщении.

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Также Служба безопасности подтвердила удар по одному из крупнейших НПЗ России — Лукойл-Волгограднефтепереработка, который, по данным Генштаба, обладает мощностью переработки около 15 млн тонн нефти в год.

В ночь на 31 июля в российском Волгограде гремели взрывы. Беспилотники атаковали логистический центр российского маркетплейса Wildberries и нефтеперерабатывающий завод. Сообщалось о масштабных пожарах.

Об ударе по порту Тамань сообщалось 30 июля. Мониторинговые ресурсы писали о пожаре на территории порта, который является одним из ключевых логистических узлов на юге РФ и обеспечивает российские войска в Крыму, — об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+.

Ранее СБУ уже наносила удары по инфраструктуре Тамани. В июне 2026 года был поражен нефтегазовый терминал Таманьнефтегаз в Краснодарском крае РФ.