Порошенко заявил, что знал о спецоперации СБУ с инсценировкой убийства Бабченко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он был проинформирован о спецоперации Службы безопасности Украины по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

"Я об этом все знал, а никто в Администрации об этом не знал. Я абсолютно убежден, что по-другому нельзя было...", - сказал он во время встречи с журналистом.

По словам Порошенко, покушение на Бабченко - это попытка России дестабилизировать ситуацию в Украине, показать неэффективность украинских властей.

Он поздравил Бабченко с его "третьим днем ​​рождения" и отметил, что сегодняшний день можно считать днем ​​рождения Украины, "нации, которая чрезвычайно классно сдала экзамен на государственность".

Порошенко также поручил обеспечить Бабченко и его семье государственную охрану.

Напомним, 30 мая СБУ официально рассекретила информацию о предотвращении покушения на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Днем ранее полиция сообщила об убийстве Бабченко в подъезде своего дома в Киеве.

Сотрудники СБУ задержали организатора "убийства" Бабченко. По информации следствия, завербованный россиянами гражданин Украины "Г" предложил бывшему участнику АТО за $30 тыс. убить Бабченко.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

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