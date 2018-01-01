Порошенко заявил, что патриарху Варфоломею угрожают из Москвы Сегодня, 18:36 13 Цей матеріал також доступний українською Порошенко рассказал, что на Ворфоломия давят с РФ Автор: АП

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вселенский патриарх Варфоломей постоянно получает угрозы из Москвы.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Президент отметил, что в переговорах с Вселенским патриархом государство и он, как глава, сделали все, что от него зависело.

"Возможно даже больше, учитывая то безумное давление и угрозы, которые сегодня ему (Варфоломею-ред.) поступают из Москвы", - подчеркнул Порошенко.

Он также выразил свою уверенность в том, что украинцы "без указывающего перста из Московии" сами справятся. Украинский глава подчеркнул, что для украинцев неприемлемо, когда в храмах совершаются молитвы за российскую власть и российских военных, которые ежедневно убивают украинцев.

6 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.

Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

В свою очередь Синод УПЦ МП запретил своему епископату и мирянам участвовать в Объединительном соборе.

Согласно нормам канонического права, после избрания предстоятеля Украинской церкви, глава УПЦ МП Онуфрий лишится титула митрополита Киевского.