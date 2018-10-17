17 октября 2018, среда

Порошенко внес в Раду законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху

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Андреевская церковь является действующим храмом УАПЦ

Андреевская церковь является действующим храмом УАПЦ

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о передаче Андреевской церкви в Киеве Вселенскому патриарху.

Об этом говорится на сайте украинского парламента.

Законопроект определен президентом как неотложный.

На данный момент Андреевская церковь является действующей церковью Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Митрополит УАПЦ Макарий уже заявил о согласии с передачей храма Константинополю.

Ранее представитель Порошенко в парламенте Ирина Луценко заявила, что в ближайшее время президент внесет в Верховную Раду инициативу о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенского патриарха.

Сам Порошенко заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами.

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11 октября Синод Константинопольского патриархата признал недействительным письмо от 1686, которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановив таким образом канонический статус главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В то же время процесс предоставления УПЦ автокефалии продолжается.

По словам Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

В свою очередь представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

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