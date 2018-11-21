Порошенко внес в парламент законопроект о переименовании Днепропетровской области

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области.
Документ предусматривает переименование Днепропетровской области в Днепровскую.
"Декоммунизацию следует завершить. На карте Украины не может быть места для Петровского. Мало того, что он один из руководителей коммунистической диктатуры, он еще и соорганизатор и исполнитель Голодомора, геноцида украинского народа", - отметил президент.
Порошенко добавил, что Днепропетровская область станет Днепровской, а "место Петровского - на свалке истории".
Название Днепропетровской области содержит упоминание Григория Петровского (1878 - 1958) - партийного, большевистского и советского деятеля, руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР, одного из организаторов Голодомора 1932-33 годов и главного деятеля тоталитарного коммунистического режима в Украине.
В пресс-службе президента уточнили, что целью законопроекта является переименование Днепропетровской области для предотвращения дальнейшего использования в названии области символики коммунистического тоталитарного режима.
20 ноября, Верховная Рада не смогла направить в Конституционный суд Украины проект закона о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. За соответствующее решение проголосовали 202 нардепа из необходимых 226.
Областной центр Днепропетровской области переименовали в Днепр в 2016 году.
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