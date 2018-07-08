Порошенко в Польше открыл Мемориал памяти украинцев, погибших от рук польских "крестьянских батальонов" и Армии Крайовой

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Польшу принял участие в открытии в селе Сахрынь Мемориала памяти украинцев, погибших от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Наш первый человеческий и христианский долг помнить о невинных жертвах и сделать все возможное, чтобы наши народы никогда не знали больше раздора и противостояния", - подчеркнул Порошенко.

Он подчеркнул, что издавна украинский и польский народы были соседями, которых объединяют общность культур, традиций, близость языков, а также объединяет опыт совместной борьбы за свою свободу против иностранных поработителей, имперских и тоталитарных режимов.

"Нам следует говорить и помнить об этом опыте, вспоминать героев украинских и польских, совместно боровшихся против Российской империи и в 1830 году, и в 1863 году, и в 20-х годах прошлого века. Это та память, которая нас объединяет", - подчеркнул Порошенко.

Но в истории отношений Украины и Польши есть и "печальные страницы", отметил президент.

"Наряду с общими победами, рядом с нашей дружбой и братством болезненной травмой остается братоубийственный вооруженный польско-украинский конфликт 1943-1944 годов прошлого века, оставивший глубокую рану и здесь, на Холмщине", - отметил Порошенко.

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Он напомнил, что более 70 лет назад украинцы Сахрыни и окружающих сел стали жертвами грубой вооруженной акции, которую совершили против мирных жителей отдельные подразделения польского подполья.

"И сегодня мы здесь для того, чтобы нашей общей молитвой почтить память сотен детей, женщин, мужчин, людей старшего возраста, которые погибли только за то, что они называли себя украинцами, за то, что они ходили в другую церковь. И вместе с ними мы помним всех, кто был невинно убитый", - подчеркнул президент.

Присутствующие почтили память убитых минутой молчания.

Президент подчеркнул, что сегодняшняя молитва заставляет задуматься и переосмыслить то, что может принести зло миллионам людей.

"Мы решительно осуждаем грубость и насилие как настоящее, так и в прошлом. И призываем настоящие и будущие поколения и украинцев, и поляков не допустить подобной трагедии. Убежден, что и в польском, и в украинском обществе достаточно мудрости, чтобы понять, что любое противостояние между нами точно ослабляет нас именно тогда, когда перед обеими нашими странами возникла общая угроза с Востока, когда гибридная война, развернутая против Украины, распространяется Кремлем и на всю Европу", - подчеркнул он.

В этот же день президент Польши Анжей Дуда прибыл в Луцк, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине Волынской трагедии, и почтить память погибших.