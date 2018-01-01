Порошенко уволил своего представителя в АР Крым
Сегодня, 20:55
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Президент Украины Петр Порошенко уволил Бориса Бабина с должности постоянного представителя главы государства в АР Крым.
В указе президента от 2 декабря указано, что решение об увольнении было принято согласно поданному заявлению.
Бориса Бабина назначили постоянным представителем президента в АР Крым в августе 2017 года.
В Верховной Раде есть много бенефициаров крымского бизнеса. Интервью Сергея Рахманина с представителем президента в АРК Борисом Бабиным