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Порошенко уволил своего представителя в АР Крым

Сегодня, 20:55
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Бориса Бабина (справа) назначили постпредом президента в 2017 году

Фото: Петр Порошенко/Facebook

Президент Украины Петр Порошенко уволил Бориса Бабина с должности постоянного представителя главы государства в АР Крым.

В указе президента от 2 декабря указано, что решение об увольнении было принято согласно поданному заявлению.

Бориса Бабина назначили постоянным представителем президента в АР Крым в августе 2017 года.

В Верховной Раде есть много бенефициаров крымского бизнеса. Интервью Сергея Рахманина с представителем президента в АРК Борисом Бабиным

Теги:   Борис Бабин Петр Порошенко Крым

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