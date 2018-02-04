Порошенко сообщил, какая область лидирует по темпам создания теробщин

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Житомирская область стала рекордсменом по темпам создания объединенных территориальных общин, написал президент Петр Порошенко в Тwitter.  

"Житомирская область стала рекордсменом среди других областей Украины по темпам создания территориальных общин", - подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что по данным Минрегионразвития, на 60% территории области созданы ОТО.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил постановление о передаче государственных земель общинам.

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