Порошенко сообщил, какая область лидирует по темпам создания теробщин

Житомирская область стала рекордсменом по темпам создания объединенных территориальных общин, написал президент Петр Порошенко в Тwitter.
"Житомирская область стала рекордсменом среди других областей Украины по темпам создания территориальных общин", - подчеркнул Порошенко.
Он добавил, что по данным Минрегионразвития, на 60% территории области созданы ОТО.
Житомирська область стала рекордсменом серед інших областей України за темпами створення територіальних громад.— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 февраля 2018 г.
За даними Мінрегіонрозвитку на 60 % території області створені ОТГ.#Децентралізація pic.twitter.com/RrW42Psk0f
Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил постановление о передаче государственных земель общинам.
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