Порошенко с супругой почтили память Героев Небесной Сотни

Президент Украины Петр Порошенко и его супруга Марина почтили память Героев Небесной Сотни.

"Герои Небесной Сотни - настоящие ангелы-хранители Украины. Они отдали самое главное, что у них было - свои жизни - за лучшую судьбу для нас, навсегда став ориентиром для будущих поколений свободных украинцев", - написал глава украинского государства.

В обращении к украинцам он подчеркнул, что "подвиг бесстрашных рыцарей, вооруженных лишь брусчаткой и любовью к Украине, четыре года назад сплотил весь цивилизованный мир в поддержку нашего выбора и в настоящее время продолжает вдохновлять миллионы украинских патриотов на решительную борьбу против гибридных вызовов "русского мира".

По словам Порошенко, у Украины есть только один правильный путь. И этот путь – освобождение оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

"Герои не умирают", - резюмировал президент.

Ранее сообщалось, что ко Дню героев Небесной сотни в 22 городах Украины прошли памятные мероприятия.

Память погибших во время Революции Достоинства также почтили украинцы в Вашингтоне.