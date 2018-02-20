Порошенко с супругой почтили память Героев Небесной Сотни

Президент Украины Петр Порошенко и его супруга Марина почтили память Героев Небесной Сотни.
"Герои Небесной Сотни - настоящие ангелы-хранители Украины. Они отдали самое главное, что у них было - свои жизни - за лучшую судьбу для нас, навсегда став ориентиром для будущих поколений свободных украинцев", - написал глава украинского государства.
В обращении к украинцам он подчеркнул, что "подвиг бесстрашных рыцарей, вооруженных лишь брусчаткой и любовью к Украине, четыре года назад сплотил весь цивилизованный мир в поддержку нашего выбора и в настоящее время продолжает вдохновлять миллионы украинских патриотов на решительную борьбу против гибридных вызовов "русского мира".
По словам Порошенко, у Украины есть только один правильный путь. И этот путь – освобождение оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
"Герои не умирают", - резюмировал президент.
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Ранее сообщалось, что ко Дню героев Небесной сотни в 22 городах Украины прошли памятные мероприятия.
Память погибших во время Революции Достоинства также почтили украинцы в Вашингтоне.
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