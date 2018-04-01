Порошенко: российская армия уйдет, когда на Донбасс придут миротворцы

Петр Порошенко будет обсуждать вопрос миротворцев на встрече с Меркель

Президент Петр Порошенко анонсировал визит в Германию 10 апреля, где планирует обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в частности, вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом глава государства сказал во время поездки в Мариуполь, трансляция которой велась на его странице в Facebook.

"Будем говорить о миротворцах. Почему это так важно? Потому что когда миротворцы придут везде: от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, в Луганске - там не будет места российской армии", - заявил Порошенко.

Он добавил, что необходимо создать условия для того, чтобы миротворческая миссия могла начать работу в Украине.

"Сегодня твердая позиция Украины в борьбе за мир приводит к тому, что все страны мира, кроме России, поддерживают необходимость введения миротворцев. Дожмут Россию. Вы можете видеть, что сейчас Россия оказалась в тотальной и полной изоляции. Никто ее не поддерживает только потому, что она агрессией пошла на Украине и убивает украинцев", - подчеркнул президент.

Порошенко убежден, что это будет способствовать освобождению территории от военных РФ.

"Начало работы миротворцев будет способствовать выведению из оккупированных территорий военной техники, вооружения, регулярных воинских подразделений РФ и пророссийских боевиков", - добавил Порошенко.

Также президент призвал украинских военных соблюдать перемирие, но в критических ситуациях "не жалеть патронов".

Ранее сообщалось, что Порошенко назначил в состав Совета нацбезопасности председателя НБУ.