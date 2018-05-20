Порошенко рассказал о судьбе "денег Януковича"

Порошенко уверяет об усиленном финансирования армии, в том числе и за счет спецконфискации украденных активов

Украина сейчас тратит 6% ВВП на оборону и армию, в том числе и благодаря вступлению в силу закона о спецконфискации, в рамках которого были возвращены украденные государственные средства во времена президентства Виктора Януковича.

Об этом заявил действующий президент Украины Петр Порошенко.

Он перечислил финансовые достижения от децентрализации. По его словам, в этом году впервые в сводном государственном бюджете доля местных бюджетов составляет фактически половину - 51%.

"Несмотря на внешнюю агрессию Украина продолжает реализацию реформ и ежедневно меняется - строительство дорог, реформа образования, медицинской отрасли, проект развития сельской медицины, строительство жилья для контрактников в армии", - отметил он.

В итоге он заявил: "Все это реализуется частично и за счет возврата денег, которые были украдены у народа Украины кликой Януковича".

Напомним, Украина с момента вступления в силу закона о спецконфискации, со счетов экс-президента Виктора Януковича и его окружения конфисковала $1,7 млрд.

По данным генерального прокурора Украины Юрия Луценко, данные средства не принадлежат физическому лицу Виктора Януковича, а были незаконно аккумулированные членами преступной группировки во главе с ним. Все деньги хранились на многочисленных счетах членов группировки. Всего - более ста счетов.

В апреле минувшего года деньги со счетов окружения Януковича поступили в Госказначейство.