Порошенко рассказал о деталях контракта по предоставлению Украине американских катеров Island

Украина может получить американские патрульные катера Island уже в мае.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко, пишет 112 Украина.

По его словам, Минобороны проходит внутригосударственные процедуры завершения и согласования проекта контракта, который получили от американской стороны.

"Предварительно запланировано, что в начале мая в Украину прибудет группа специалистов United States Coast Guard из береговой охраны США для окончательной детализации и, я надеюсь, подписания контракта", - уточнил глава украинского государства.

Порошенко добавил, что сумма контракта предварительно составит более 10 млн долларов.

"Одновременно хочу проинформировать, что с самого начала было принято решение о целесообразности заключения указанного контракта. Несколько недель назад отобрана группа из 36 военных моряков, которые успешно сдают экзамены и в ближайшее время поедут на обучение в Балтимор, США", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что командование Военно-морских силы ВСУ завершает проработку контракта на получение американских патрульных катеров типа Island. Катера США предоставят бесплатно, но их транспортировка, подготовка экипажей, и другие сопутствующие расходы будет оплачивать Украина.