Порошенко распорядился немедленно включить отопление в Смеле  

Президент Украины Петр Порошенко поручил включить отопление в Смеле Черкасской области и ожидает от правоохранителей реакции на срыв отопительного сезона в городе.

Об этом Порошенко заявил во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Если кто-то в Смеле, или даже в Киеве боится принять решение и сорвать пломбу - я принимаю это решение. Немедленно дайте людям газ и тепло под мою ответственность. Потом, в течение суток оформите все необходимые документы", - сказал президент.

Также Порошенко ожидает от прокуратуры и полиции реакции на срыв отопительного сезона в Смеле.

"Я жду от начальника полиции и прокурора эффективных действий. Ни в коем случае, подобное поведение не должно остаться без реакции", - заявил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что если местные власти будут препятствовать реализации данного решения, то Верховная Рада может назначить досрочные выборы городского головы и горсовета.

Якщо хтось в Смілі, або навіть в Києві боїться прийняти рішення чи зірвати пломбу - я приймаю це рішення. Негайно дайте людям газ і тепло під мою відповідальність. Потім протягом доби оформите всі необхідні папери. — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 ноября 2018 г.

Маю захистити людей, які страждають через злочинну бездіяльність. Я чекаю від начальника поліції й прокурора ефективних дій. Ні в якому разі подібна поведінка місцевої влади не має залишитись без реакції правоохоронних органів. 15 ноября 2018 г.

В Смеле с понедельника, 12 ноября, ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Учебные заведения закрыты на неопределенное время, без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы восьмидесятитысячного города.

Такая ситуация сложилась из-за того, что компания, которая оказывала услуги по представлению тепла, задолжала поставщику газа свыше 100 млн гривен. Из-за этого Нафтогаз отказался перезаключать договор.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко раскритиковал власти Смелы из-за срыва отопительного сезона. По его словам, городские чиновники премировали себя на 10 млн грн, при этом власти города не смогли покрыть хотя бы часть из необходимых 15 млн грн для своевременного запуска отопления.

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