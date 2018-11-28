Порошенко распорядился повысить зарплаты военным в случае наземной агрессии РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае агрессии со стороны РФ будет срочно повышено денежное обеспечение для военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом он заявил во время посещения 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ в Черниговской области, в которой ввели военное положение.
"В случае факта наземной агрессии РФ против Украины на суше, дал задание подготовить документы и ввести повышенное денежное обеспечение для украинских военных не с 1 января, как планировалось, а со дня начала агрессии", - подчеркнул президент.
В случае факта наземной агрессии РФ против Украины на суше, дал задание подготовить документы и ввести повышенное денежное обеспечение для украинских военных не с 1 января, как планировалось, а со дня начала агрессии.- Петр Порошенко (@poroshenko) 28 ноября 2018 г.
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Напомним, что 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.
28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.
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Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.
Военное положение: текст документа
Военное положение в Украине: все, что нужно знать
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