28 ноября 2018, среда

Порошенко распорядился повысить зарплаты военным в случае наземной агрессии РФ

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Петр Порошенко посетил учебный центр Сухопутных войск ВСУ
Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко посетил учебный центр Сухопутных войск ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае агрессии со стороны РФ будет срочно повышено денежное обеспечение для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом он заявил во время посещения 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ в Черниговской области, в которой ввели военное положение.

"В случае факта наземной агрессии РФ против Украины на суше, дал задание подготовить документы и ввести повышенное денежное обеспечение для украинских военных не с 1 января, как планировалось, а со дня начала агрессии", - подчеркнул президент.

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Напомним, что 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.

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Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

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