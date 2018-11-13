Порошенко провел встречу с частью иерархов УПЦ МП — BBC

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с частью иерархов УПЦ МП, сообщает BBC Украина.

Встреча проходила в закрытом режиме в Украинском доме. На мероприятии присутствовали как минимум три иерархи УПЦ МП. Периметр здания охраняли подразделения Национальной гвардии.

По словам директора Национального института стратегических исследований Ростислава Павленко, на встрече присутствовали "представители (УПЦ МП), из числа тех, кто поддерживает объединение".

Во время разговора обсуждались разные вопросы, в том числе, президент рассказал о своих переговорах с Вселенским патриархом.

"Достаточно большая часть епископата Украинской православной церкви Московского патриархата выступает за создание единой Поместной православной церкви", - сказал Павленко.

Пиарится ли Порошенко на создании единой поместной церкви? Комментарий представителя УПЦ КП

Ранее глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент заявил об отмене встречи иерархов церкви с президентом Украины Петром Порошенко.

Святослав Цеголко заявил, что глава государства готов к диалогу.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Архиепископ Телмисский Иов в интервью ВВС заявил, что с 11 октября 2018 года иерархи всех украинских церквей в глазах Фанара имеют одинаковый статус - клириков Вселенского престола. Таким образом, с канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует.