Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал взрывы на арсенале близ Ични в Черниговской области.

Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко заслушал доклад силовых ведомств в связи с ситуацией, которая сложилась из-за взрывов на складах боеприпасов вблизи Ични.

"Одновременно имеем подрывы трех складов, а через 20 минут после того одновременно подрываются еще шесть складов, на которых хранилась не стрелковое оружие или раскомплектованные боеприпасы, а именно системы залпового огня, требует тщательного расследования...Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины, Военной прокуратуры является диверсия", - отметил президент.

Говоря об ответственности виновных в сегодняшнем инциденте Порошенко добавил, что "никто из хапуг, из тех, кто своей небрежностью допустил это, восстановлен не будет".

Порошенко отметил, что должны быть проведены проверки всех, кто обеспечивал охрану части в ночь, когда произошли взрывы. Глава государства подчеркнул необходимость привлечения к ответственности тех, чьи действия или бездействие привели к возникновению чрезвычайной ситуации на Черниговщине.

В ночь на 9 октября близ города Ичня Черниговской области взорвались склады боеприпасов. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, первоначальный взрыв произошел на технической территории 6-го арсенала Минобороны (неподалеку от поселка Дружба), информация о нем поступила около 3:30 утра.

Был развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия. Началась эвакуация людей – из зоны возможного поражения уже вывезли 12 тысяч человек. Всего эта зона охватывает около 20 тыс. человек.

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В районе места ЧП было перекрыто движение автомобильного транспорта по нескольким дорогам государственного значения, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров и приостановлено движение железнодорожного транспорта. По тревоге подняты подразделения ГСЧС, Нацполиции и Нацгвардии.

По факту взрывов открыто уголовное производство. СБУ заявила, что в качестве приоритетной версии инцидента рассматривается диверсия.

К вечеру вторника очаги пожара на территории арсенала локализованы.