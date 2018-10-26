Порошенко призвали обменять иранского шпиона на украинского моряка, который содержится в тюрьме Тегерана

Президента Украины Петра Порошенко призвали обменять украинского моряка Андрея Новичкова, которого с мая удерживают в тюрьме Тегерана, на осужденного в Украине иранского шпиона.

"Израиль в свое время 146 своих осужденных отдал за одного израильтянина. Петр Алексеевич, очень прошу вас освободить 34-летнего Новичкова и вернуть его в Украину", - призвала бабушка украинца Елена Вероновская, передает Думская.

По ее словам, Иран хочет обменять Новичкова на гражданина Ирана Али Джадуея. Аспиранта кафедры биомедицинских технологий Харьковского авиационного института задержали 31 августа 2016 года по подозрению в передаче секретных военных технологий радиоразведки. Летом 2018 года суд Харькова приговорил иранца к 11 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Ирана.

Думская отмечает, что дело Андрея Новичкова в Иране якобы закрыто из-за отсутствия доказательств, которые подтверждают его вину.

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Напомним, в Иране 34-летнего одессита Андрея Новичкова обвинили в непредумышленном убийстве. 17 января 2017 года на иранском судне Arezooу младший рядовой матрос иранец выпрыгнул за борт. Единственным свидетелем этого события стал Новичков, который поднял тревогу и организовал спасательные работы. Тело матроса найдено не было.

В июне 2018 года стало известно, что Новичков объявил голодовку.