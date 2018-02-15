Порошенко представил проекты Мемориала Героев Революции Достоинства

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Порошенко открыл выставку из девяти проектов для Мемориала Героев
Фото: Пресс-служба АП

Порошенко открыл выставку из девяти проектов для Мемориала Героев

Президент Украины Петр Порошенко презентовал проекты Мемориала Героев Небесной Сотни в рамках международного открытого архитектурного конкурса.

По словам главы украинского государства, 20 февраля жюри определит проект-победитель в номинации Мемориал Героев. В июне будут объявлены окончательные результаты.

Отмечается, что на публичной презентации представлены девять проектов, они представлены анонимно.

Всего на конкурс поступило более 60 заявок из 12 стран мира, в том числе и Украины.

Ранее Порошенко сообщил о планах создать музей-мемориал Революции Достоинства на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева.

Позже на Банковой рассказали подробности работы музея-мемориала Революции Достоинства в Киеве

 

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