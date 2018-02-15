Порошенко представил проекты Мемориала Героев Революции Достоинства

Президент Украины Петр Порошенко презентовал проекты Мемориала Героев Небесной Сотни в рамках международного открытого архитектурного конкурса.
По словам главы украинского государства, 20 февраля жюри определит проект-победитель в номинации Мемориал Героев. В июне будут объявлены окончательные результаты.
Отмечается, что на публичной презентации представлены девять проектов, они представлены анонимно.
Всего на конкурс поступило более 60 заявок из 12 стран мира, в том числе и Украины.
Ранее Порошенко сообщил о планах создать музей-мемориал Революции Достоинства на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева.
Позже на Банковой рассказали подробности работы музея-мемориала Революции Достоинства в Киеве
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