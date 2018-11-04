Порошенко потребовал найти и наказать причастных к нападению на Гандзюк

Петр Порошенко сделал заявление по Гандзюк во время встречи с украинской общиной Анталии

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал смерть сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

"Президент обратился к правоохранителям с требованием найти и наказать убийц и заказчиков нападения на Катю Гандзюк. Он также выразил соболезнования ее родным", - заявил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Зло має бути покаране. -

Президент під час зустрічі з українською громадою Анталії звернувся до правоохоронців з вимогою знайти і покарати убивць та замовників нападу на Катю Гандзюк. Він також висловив співчуття її рідним — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 4 ноября 2018 г.

Напомним, что 4 ноября умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

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Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

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Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двух мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.