Порошенко потребовал найти и наказать причастных к нападению на Гандзюк

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал смерть сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.
"Президент обратился к правоохранителям с требованием найти и наказать убийц и заказчиков нападения на Катю Гандзюк. Он также выразил соболезнования ее родным", - заявил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Зло має бути покаране. -— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 4 ноября 2018 г.
Президент під час зустрічі з українською громадою Анталії звернувся до правоохоронців з вимогою знайти і покарати убивць та замовників нападу на Катю Гандзюк. Він також висловив співчуття її рідним
Напомним, что 4 ноября умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк.
Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).
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Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.
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Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двух мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
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