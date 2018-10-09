Порошенко поручил ускорить переговоры с НАТО по программе по охране арсеналов

Президент Украины Петр Порошенко в связи с очередной детонацией боеприпасов на складах Министерства обороны Украины поручил срочно начать работы по защите складов хранения боеприпасов, чтобы военные арсеналы полностью соответствовали стандартам НАТО.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, речь идет о создании и реализации при поддержке НАТО специального трастового фонда.

"Поручаю министру обороны, министру иностранных дел срочно завершить переговоры с НАТО по созданию и реализации специального трастового фонда, который обеспечивает безопасную эксплуатацию и эффективную современную охрану объектов хранения боеприпасов", - сказал Порошенко.

По словам президента, Украине в наследство после распада СССР досталась большое количество боеприпасов, которые хранятся на устаревших складах, не соответствующих стандартам НАТО.

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Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични. Очаги пожара локализованы. По состоянию на 16:00 значительно снизилась интенсивность взрывов, уменьшилась площадь возгорания и задымленность.

По данным Минобороны, взрывы произошли в результате подрыва нескольких хранилищ. Три хранилища были взорваны одновременно в 3:20 утра, через 20 минут взорвали еще несколько хранилищ арсенала.