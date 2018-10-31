31 октября 2018, среда

Порошенко показал видео испытаний нового мобильного минометного комплекса Барс

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Испытания минометного комплекса прошли успешно
Фото: Укроборонпром

Испытания минометного комплекса прошли успешно

Президент Украины Петр Порошенко показал видео испытаний нового мобильного минометного комплекса Барс-8ММК.

Он отметил, что украинская разработка успешно прошла первый этап испытаний на полигоне.

Ранее в Совете нацбезопасности и обороны рассказали об испытании Барса.

Минометный комплекс создали на базе бронеавтомобиля Барс-8. Боевая машина оснащена автоматизированной системой развертывания и управления огнем. 

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