Президент Украины Петр Порошенко показал видео испытаний нового мобильного минометного комплекса Барс-8ММК.
Он отметил, что украинская разработка успешно прошла первый этап испытаний на полигоне.
Ранее в Совете нацбезопасности и обороны рассказали об испытании Барса.
Минометный комплекс создали на базе бронеавтомобиля Барс-8. Боевая машина оснащена автоматизированной системой развертывания и управления огнем.
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