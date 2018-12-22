Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ МП
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).
Согласно тексту документа, религиозная организация, которая входит в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны.
Закон также ограничивает доступ священнослужителей УПЦ МП в части, объединения Вооруженных сил и другие военные формирования Украины.
"Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать. К атокефальной Православной церкви Украины, или к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ", - сказал Порошенко.
Порошенко подчеркнул, что выбор легче делать, когда все вещи названы своими именами, "когда есть достаточно сведений для того, чтобы его добровольно принять".
Он отметил, что изменения в закон придерживаются принципа свободы вероисповедания и равенства всех конфессий, никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.
20 декабря Верховная Рада приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).
В УПЦ МП заявили, что голосование в Раде якобы не имеет к ним никакого отношения.
Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.
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Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.
В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ.
Руководство УПЦ МП и РПЦ не признает результатов Объединительного собора.