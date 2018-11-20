20 ноября 2018, вторник

Порошенко отметил орденом журналиста Сущенко

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Награду получила жена журналиста Анжела Сущенко
Фото: АПУ

Награду получила жена журналиста Анжела Сущенко

Президент Украины Петр Порошенко отметил журналиста агентства Укринформ Романа Сущенко, незаконно осужденного в РФ, орденом За мужество III степени.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, награду вручили "за мужество, героизм и настоящий патриотизм" Романа Сущенко, который "точно попадет в учебники истории как держались и держатся украинцы".

Награду из рук Порошенко получила жена журналиста Анжела. Президент добавил, хотел бы иметь возможность вручить награду лично.

Президент отметил, что освобождение Сущенко стоит на повестке дня, и является одной из задач для жены президента Франции Брижит Макрон как первой леди Франции.

Напомним, Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для украинца Сущенко.

30 сентября 2016 года сотрудники ФСБ арестовали Сущенко на территории России.

3 октября того же года в ФСБ заявили, что украинский журналист, который на протяжении последних шести лет работал корреспондентом информационного агентства Укринформ во Франции, якобы был полковником украинской военной разведки и собирал секретные сведения о деятельности российской армии и  Росгвардии.

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