Порошенко обсудил ситуацию в Керченском проливе с Помпео

Порошенко рассказал Помпео о ситуации в Керченском проливе

Пресс-служба Администрации президента сообщает, что глава государства Петр Порошенко провел вечером 26 ноября телефонные переговоры с руководителем Госдепартамента США Майком Помпео.

Порошенко сообщил о введении в ряде украинских областей военного положения и об акте агрессии против ВМС Украины со стороны РФ в Керченском проливе.

По мнению президента, "противоправные действия России являются неприйнятными и должны получить жесткую реакцию со стороны международной общественности".

Порошенко и Помпео скоординировали дальнейшие шаги в "противостоянии российской агрессии". Президент Украины также призвал усилить антироссийские санкции.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

Смотрите также "Россия должна заплатить". Украинские корабли захвачены в Азовском море, на повестке дня - военное положение

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

Смотрите также Ушел в море и больше не выходил на связь. Радио НВ поговорило с семьями захваченных моряков

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения: полный текст

Военное положение в Украине: все, что нужно знать