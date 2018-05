Порошенко об антисемитизме в Украине: Правоохранители будут реагировать мгновенно

Президент Украины Петр Порошенко осудил любые проявления нетерпимости и антисемитизма в Украине и заявил, что украинская власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в украинском обществе.

"Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления в Украине, как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе", - написал он в Facebook.

Он пообещал, что реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия "будет мгновенной".

"Украина – не место для дискриминации и нетерпимости по любым признакам, ведь уважение к жизни и достоинству каждого человека являются высшей ценностью для Украинского государства", - подчеркнул он.

В Одессе 2 мая на марше националистов глава местного Правого сектора Татьяна Сойкина употребила выражение, из-за которого полиция открыла соответствующее уголовное производство.

Она заявила: "Мы верим, мы уверены в том, что приведем в Одессе и в Украине настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не евреям, не олигархии".

Впоследствии она извинилась перед теми, кого эта фраза могла обидеть. По ее словам, ее фразу неправильно интерпретировали.

Министр Арсен Аваков назвал марш в Одессе с употреблением антисемитских выражений "пещерным средневековьем".

29 января во Львове неизвестный бросил в помещение книжного магазина Є дымовую шашку во время публичной лекции о Холокосте.

Посольство США в Украине выразило разочарование проявлениями антисемитизма в Украине.

???????? Disheartened to see recent displays of hate speech and anti-Semitism in Lviv and Odessa. There is no room for intolerance in the new Ukraine.



???????? Розчаровані нещодавніми проявами ненависті та антисемітизму у Львові та Одесі. У новій Україні немає місця для нетерпимості.