Порошенко о взрывах на складах боеприпасов под Ичней: Не исключаю кадровых выводов

Порошенко поручил дать список уволенных генералов и офицеров, которые несут ответственность за ситуацию с хранением боеприпасов

Президент Украины Петр Порошенко не исключил принятия кадровых решений в военном руководстве страны из-за взрывов на складах боеприпасов вблизи Ични Черниговской области.

Об этом он сказал на встрече с командирами бригад ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы в Хмельницкой области, пишет Интерфакс-Украина.

"Я не исключаю и определенных кадровых выводов, но, к сожалению, только кадровыми выводами проблему не решишь. Здесь нужны системные решения", - подчеркнул он.

Порошенко добавил, что поручил руководству Минобороны и Генштаба дать список уволенных генералов и офицеров, которые несут ответственность за ситуацию с хранением боеприпасов.

"Точно виноватые должны быть привлечены к ответственности", - резюмировал президент.

Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични.

Смотрите также

В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.