Порошенко о взрывах на складах боеприпасов под Ичней: Не исключаю кадровых выводов

Президент Украины Петр Порошенко не исключил принятия кадровых решений в военном руководстве страны из-за взрывов на складах боеприпасов вблизи Ични Черниговской области.
Об этом он сказал на встрече с командирами бригад ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы в Хмельницкой области, пишет Интерфакс-Украина.
"Я не исключаю и определенных кадровых выводов, но, к сожалению, только кадровыми выводами проблему не решишь. Здесь нужны системные решения", - подчеркнул он.
Порошенко добавил, что поручил руководству Минобороны и Генштаба дать список уволенных генералов и офицеров, которые несут ответственность за ситуацию с хранением боеприпасов.
"Точно виноватые должны быть привлечены к ответственности", - резюмировал президент.
Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични.
Смотрите также
В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.
- Читайте также: Люди начали возвращаться домой, но взрывы продолжаются. Что сейчас происходит под Ичней
Смотрите также
Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
Комментарии
Правила комментирования