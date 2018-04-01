Порошенко о "пасхальном перемирии": Вместе с Меркель и Макроном дожали Путина

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он, канцлер Германии Ангела Мркель и президент Франции Эммануэль Макрон "дожали" президента России Владимира Путина, чтобы он подписал заявление о начале "пасхального перемирия" на Донбассе с 30 марта.

Об этом глава государства рассказал во время встречи с жителями Волновахи (Донецкая область) в воскресенье, 1 апреля, сообщает 112 Украина.

"... Мы, проведя переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, мы обратились к Путину и "дожали" его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно наступить с 30 марта", - сказал Порошенко.

По словам Порошенко, это перемирие нужно Украине, как "воздух", поскольку оно является условием введения миротворческой миссии на Донбасс.

Напомним, 26 марта Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей достигла договоренности о начале "пасхального перемирия" с полуночи 30 марта.

Вице-спикер Верховной Рады и глава гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко рассказала в эфире Радио НВ, что это уже тринадцатое объявление перемирия на Донбассе и его особенностью является то, что его поддержал и президент России Владимир Путин.

Однако, несмотря на договоренности, боевики придерживались режима тишины только 10 минут, а дальше снова начали обстреливать украинские позиции. Только за первый день объявленного перемирия они открывали огонь 32 раза, один украинский военный погиб, четверо получили ранения.

Как сказано в сводке штаба АТО, по состоянию на 18:00 воскресенья, 1 апреля, с начала суток оккупанты 14 раз обстреляли позиции украинских военных.