Порошенко назвал авиаудары по Сирии "вынужденным, но оправданным шагом"

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Петр Порошенко
Фото: АП

Петр Порошенко

Украина рассматривает точечный ракетный удар по Сирии США и союзников как вынужденный, но оправданный шаг, отметил президент Украины Петр Порошенко в официальном заявлении, опубликованном у Twitter.

"Рассматриваем точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг. Это - справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности - химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей", - написал президент.

Кроме этого, Порошенко добавил, что Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН, в том числе Совет безопасности, для предупреждения подобных преступлений диктаторских режимов в будущем.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд   Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Владимир  Путин осудил авиаудары по Сирии   и заявил, что Россия созывает   экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Также авиаудары осудили в Иране.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

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