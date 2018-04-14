Порошенко назвал авиаудары по Сирии "вынужденным, но оправданным шагом"

Украина рассматривает точечный ракетный удар по Сирии США и союзников как вынужденный, но оправданный шаг, отметил президент Украины Петр Порошенко в официальном заявлении, опубликованном у Twitter.

"Рассматриваем точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг. Это - справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности - химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей", - написал президент.

Кроме этого, Порошенко добавил, что Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН, в том числе Совет безопасности, для предупреждения подобных преступлений диктаторских режимов в будущем.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Также авиаудары осудили в Иране.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.