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Порошенко наградил украинских моряков, захваченных в плен Россией

5 апреля, 17:05
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Порошенко наградил украинских моряков, захваченных в плен Россией - фото

Пресс-служба АП

Награды получили семьи военных

Президент Украины Петр Порошенко наградил украинских моряков, которые находятся в плену у Российской Федерации. 

"Вручил награды их семьям, воспитавшим в них лучшие черты характера. От всей души желаю вашим сыновьям, братьям и мужчинам быстрого возвращения", - сказал он во время рабочего визита в Одессу.

Порошенко выразил сожаление, что пока не удалось добиться освобождения украинских моряков. Он выразил уверенность, что этот день наступит скоро.

"Ни один российский суд не имеет юрисдикции над нашими ребятами, ведь, согласно международным конвенциям, они - военнопленные. Они должны быть немедленно возвращены домой вместе с захваченными бронекатерами и буксиром", - резюмировал президент.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины. Все они признали себя военнопленными.

Три украинских моряка получили ранения, когда российские военные открыли огонь по катеру Бердянск.

Их несколько недель продержали в больнице СИЗО Матросская тишина, а в январе перевели в СИЗО Лефортово в якобы "удовлетворительном состоянии".

Теги:   Одесса Петр Порошенко Украинские моряки

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