Порошенко наградил украинских моряков, захваченных в плен Россией 5 апреля, 17:05 1750 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Награды получили семьи военных Пресс-служба АП

Президент Украины Петр Порошенко наградил украинских моряков, которые находятся в плену у Российской Федерации.

"Вручил награды их семьям, воспитавшим в них лучшие черты характера. От всей души желаю вашим сыновьям, братьям и мужчинам быстрого возвращения", - сказал он во время рабочего визита в Одессу.

Порошенко выразил сожаление, что пока не удалось добиться освобождения украинских моряков. Он выразил уверенность, что этот день наступит скоро.

"Ни один российский суд не имеет юрисдикции над нашими ребятами, ведь, согласно международным конвенциям, они - военнопленные. Они должны быть немедленно возвращены домой вместе с захваченными бронекатерами и буксиром", - резюмировал президент.

Гордий тим, як стійко поводять себе українські військовополонені. Їх мужню поведінку оцінив весь світ.



Глибоко вдячний їхнім батькам, які виховали справжніх патріотів своєї країни. Ми щоденно ведемо боротьбу за те, щоб вони повернулися додому. pic.twitter.com/6F3nrEVP3v — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 апреля 2019 г.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины. Все они признали себя военнопленными.

Три украинских моряка получили ранения, когда российские военные открыли огонь по катеру Бердянск.



Их несколько недель продержали в больнице СИЗО Матросская тишина, а в январе перевели в СИЗО Лефортово в якобы "удовлетворительном состоянии".